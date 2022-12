Stem Johan Deseyn tot Krak van Deerlijk

Johan Deseyn (63) stelde dit jaar zijn nieuwste boek Heaven’s End voor. Het is de zestiende publicatie van de Sint-Lodewijknaar en een duistere thriller, uitgegeven door Phoenix Books. Johan schrijft al sinds zijn jeugdjaren, maar pas vanaf 1990 verschenen meerdere kortverhalen in gespecialiseerde tijdschriften. Na een novelle en een verhalenbundel verscheen in 1999 zijn eerste roman Erfenis. Voor zijn literaire verdiensten kreeg hij in 2003 de Culturele Trofee van de gemeente Deerlijk. Johan Deseyn is ondertussen een gevestigde waarde. “Ik probeer altijd spanning op te bouwen en een plot te weven waarvan je onmogelijk kunt weten hoe het zal aflopen.” (DRD)

Johan Deseyn is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

