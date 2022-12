Stem Johan Beeckaert tot Krak van Houthulst

Johan Beeckaert ( 67) gehuwd met Martina Meuleman , vader van drie dochters en opa van vijf kleinkinderen. Johan werd genomineerd voor zijn inzet voor De Bosrank, het voedselverdeelpunt van Houthulst waar hij in het bestuur zit. Hij is ook bestuurslid van de wandelclub De Boskanters en steekt graag her en der een handje toe wanneer het nodig is. Johan reageert verrast op zijn nominatie: “Ik had daar zelfs nooit aan gedacht. Ik doe dit met veel plezier voor de gemeenschap, ik vind vooral de inzet voor minderbedeelden heel belangrijk. Maar ik help ook graag mee om van Houthulst een gemeente te maken waar iedereen welkom is en graag woont.” (ACK)

Johan Beeckaert is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

