Stem Joël Tally tot Krak van Torhout

Joël Tally zit na een carrière in AZ Delta als ziekenhuisdirecteur niet stil en is actief in meerdere verenigingen.

Joël Tally (71) woont met zijn vrouw Nicole Vandenbussche (69) in de Zwevezelestraat. Ze hebben drie getrouwde kinderen Joke (44), Mieke (42) en Wouter (40). Er zijn zes kleinkinderen. Joël is vanaf 1992 administratief directeur van het Sint-Rembertziekenhuis geweest (nu AZ Delta) en van 2000 tot 2015 algemeen directeur. In zijn vrije tijd is hij al sinds 1981 lid van het wijkcomité De Goede Herder (nu als voorzitter). Ook is hij penningmeester van de Marnixring Pater Callewaert en secretaris van Probus Wyndaele. Hij is voorts actief in de cultuurraad, de Kerkfabriek en de Raad Lokale Economie. “Ik heb een mooie tijd gehad als ziekenhuisdirecteur”, zegt hij. “Veel kunnen bouwen en verbouwen. Sinds mijn pensioen heb ik nog geen last gehad van het fameuze zwarte gat. Altijd iets te doen!”