Stem Jeroen Lievens tot Krak van Avelgem

Jeroen Lievens (34) is net als zijn vrouw Joyce Cordonier al 11 jaar een vaste waarde als slagerij in Avelgem. Dit jaar viel de slagerij in de prijzen met hun droge worsten. Hun droge worsten zijn verkozen als beste van België. Voor Jeroen was dit een grote bevestiging van zijn werk. “Ik ben in het wereldje gerold als jonge gast. Ik heb in veel slagerijen gewerkt, maar dan beslist om als zelfstandige te gaan werken. Deze prijs is een erkenning van ons harde werk.” De slagerij zet vooral in op de keuze van het vlees en alles zelf klaar te maken. “Wij kiezen bewust alleen maar voor vlees bij mensen die we kennen. We maken de charcuterie en traiteurgerechten allemaal zelf”, zegt Jeroen. (TB)

