Stem Jeffrey Piquet tot Krak van Bredene

Sassenaar Jeffrey Piquet (37) was dit jaar een van de initiatiefnemers van ’t Sas Herleeft, de vereniging die in de voetsporen van het Wijkcomité Sas trad.

Dit werd ooit opgericht door gemeenteraadslid Patrick Bolle. Na zijn te vroege overlijden doofde de werking uit. “We hebben dit jaar zowel een 1 meifeest als een zomers wijkfeest georganiseerd. Met succes, want voor beiden kwamen bijna 1.000 Sassenaars opdagen. Komend weekend zetten we samen met de gemeente een kerstdriedaagse op touw. Sassenaars samenbrengen buiten Facebook, dat is ons opzet. En dat lukt meer en meer. Er is duidelijk nood aan”, aldus de geëngageerde voorzitter van ’t Sas Herleeft. (MM)