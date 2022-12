Stem Jean-Yves Callens tot Krak van Komen-Waasten

Van morbide obees tot een voorvechter van een gezonde levensstijl. De levensloop van Jean-Yves Callens (51) is op z’n minst bewonderenswaardig te noemen. Genieten als een bourgondiër liep voor de Komenaar bijna fataal af en. Toch slaagde hij erin een ommekeer te maken en kreeg hij de kilo’s onder controle. Om zijn strijd voor een gezonder leven tot een nieuwe hoogte te brengen, spendeert hij zijn vrije tijd aan het schrijven van een culinaire bijbel waarbij het vooral caloriearme recepten zijn die de pagina’s zullen vullen. “Goed en smaakvol eten wil niet meteen zeggen dat het in grote hoeveelheden of vettig is.” Hij hoopt zijn boek in de loop van 2023 op de markt te kunnen brengen. (CL)

