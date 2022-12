Stem Jean-Pierre Tytgat tot Krak van Zulte

Jempi’s kersthuisje is al decennialang een begrip in Zulte en ver daarbuiten.

Jean-Pierre Tytgat (67) uit Olsene is bijna het hele jaar in de weer met kerstmannen, lichtjes en grote stalen constructies die hij zelf in elkaar last. Als voormalig onderhoudstechnicus bij pretparken heeft hij alle technieken onder de knie om zijn eigen minikerstparadijs te bouwen in de tuin. Dit jaar hangen er meer dan 200.000 lichtjes. “Afgelopen weekend zat het hier nog bomvol. Sommigen hadden gevreesd dat ik niet zou opendoen door de energiecrisis maar daarom zijn de mensen net des te gelukkiger dat ik gewoon verder doe. Als ik wat meer moet opleggen voor de energiefactuur, is dat maar zo.” (JF)