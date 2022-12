Stem Jean-Pierre Everaert tot Krak van Houthulst

Jean-Pierre Everaert (65) is genomineerd voor het jarenlange werk dat hij doet voor VK Rood-Wit Nieuwe Stee. Hij richtte samen met vrienden de ploeg op en is er sinds 1978 bestuurslid. De ploeg speelt in competitie bij het Roeselaars Liefhebbersverbond in de 1ste reeks en staat op de eerste plaats. Jean-Pierre richtte ook een vrouwenploeg op die hij leidde en hij was ook een 8-tal jaren trainer bij de jeugd. “De nominatie vind ik een eer en een erkenning voor het werk dat ik gedurende vele jaren doe. Ik heb er veel vriendschappen aan overgehouden en ben nu omringd door jonge mensen. Mijn nominatie is ook een erkenning voor iedereen die meehelpt in de club.” (ACK)

Jean-Pierre Everaert is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

