Stem Jean-Marie Vandendriessche tot Krak van Wevelgem

Ze zijn net terug van India, Jean-Marie Vandendriessche (69) en enkele leden van het bestuur van vzw Kindia.

Ze bezochten, zoals altijd, de projecten die ze er ondersteunen, de scholen die met geld van Kindia worden gebouwd en de kinderen die ze steunen. “Het hoofddoel is arme kinderen in India op weg te helpen naar een betere toekomst. De grootste noodzaak is degelijk onderwijs. Dat is de opstap naar alles. We betalen hun studiekosten of zorgen voor een betere schoolomgeving. We garanderen dat iedere cent die binnenkomt naar onze projecten gaat. Onze reis naar India betalen we zelf, en graag, want de dankbaarheid die je ginder in ruil krijgt is onbetaalbaar.”