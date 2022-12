Stem Jasper Decock tot Krak van Waregem

Precies een jaar geleden kreeg Jasper Decock (29) de diagnose van lymfklierkanker.

“Ik startte de instagrampagina ‘kameleoncocktail’ om vrienden en familie in te lichten over mijn situatie, dat werkte makkelijker”, vertelt Jasper. “Na een tijdje maakte ik de pagina openbaar en dat kreeg veel bijval. Onder dezelfde naam richtte ik een vzw op om via verschillende kanalen geld in te zamelen. Dat lukte al aardig. De vele positieve reacties, ook van lotgenoten, doen me echt goed. Met de vzw organiseren we ook heel wat evenementen waar ik veel lotgenoten leerde kennen zonder taboe. Deze week kreeg ik een PET-scan. Het is nu ongeduldig afwachten tot 23 december voor de resultaten.” (ELD)