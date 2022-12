Stem Jaron Vermaercke tot Krak van Kortemark

Jaron Vermaercke (22) is voorzitter van het Kortemarkse jeugdhuis De Fauteuil. “Die functie is er niet zomaar gekomen”, vertelt Jaron, die beroepshalve bij de firma Lecluyse in Kortemark werkt. “Ik ben al lang lid van de Kortemarkse jeugdraad en maak daar ook deel uit van de kern. Het is nodig dat we weten wat er leeft bij de Kortemarkse jongeren en we moeten op de hoogte zijn van hun wensen en noden. Ik organiseerde dit jaar Zetelrock, want ik vind het belangrijk dat de Kortemarkse jeugdverenigingen en de andere verenigingen met elkaar in contact komen. En genomineerd worden voor de Krak van Kortemark, dat is mooi meegenomen, toch?” (JDK)

Jaron Vermaercke is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

