Stem Jari Carpentier tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Jari Carpentier (24) nam in 2021 deel aan de Hel van Kasterlee. Hij liet zich sponsoren en kon zo 1.000 euro schenken aan Elien Strumane, die werd getroffen door een hersenbloeding en spaarde voor een speciale tandem om te kunnen blijven fietsen.

“Het was mijn eerste duatlon ooit en ik werd meteen tweede belofte. Voor mij was dit ook een eerbetoon aan mijn vader, die in juli 2020 overleed.” Hij deed ook mee aan de halve Ironman in Maastricht en de Crocodile Trophee in Australië. Dit jaar sloot hij zich bovendien aan bij het Kermiscomité van Sint-Juliaan. “Deze nominatie is een mooie erkenning. Ik probeer altijd zo veel mogelijk de mensen te helpen.”

(TOGH)