Stem Jan-Willem Bekaert tot Krak van Wervik

Jan-Willem Bekaert (36) uit Geluwe nam in juli met zijn Volkswagen Kever uit 1975 deel aan de zesde editie van de Boedapest Rally. Samen met zijn copiloot en goede vriend Bart De Cneudt uit Leuven koppelde hij de deelname aan een goed doel, namelijk Spierziekten Vlaanderen. De jongste zoon van Jan-Willem en zijn echtgenote Hanne Claeys hebben namelijk een spierziekte. “Voor drie organisaties verzamelden we 8.000 euro”, klinkt het. “We hoopten op 3.500 euro. Het was een levenservaring. Het was verschrikkelijk warm. We toerden rond met de ramen open, het was 52 graden. Zo’n uitdaging willen we binnen een vijftal jaar opnieuw aangaan.” (EDB)

Jan-Willem Bekaert is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

