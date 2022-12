Stem Jan De Loof tot Krak van Beernem

Na de coronaperiode kon Jan De Loof (35) eindelijk weer doen wat hij graag doet: actief meewerken aan het verenigingsleven van Groot Beernem.

Hij is actief als penningmeester in de cultuur- en erfgoedraad en combineert dat met een rol als bestuurslid van de spaarkas ‘De Oplossing’ van Café de Mitra. Bovendien is hij al negen jaar lang voorzitter van Vzw Den Bunker. Begin dit jaar pakte hij met die organisatie uit met een paasmarkt. “Het hoogtepunt was de zeepkistenrace, een ongekend succes. We hadden nog niet eens een derde van het aantal bezoekers verwacht. Afgelopen weekend hadden we ook een kerstmarkt en ook die barstte uit zijn voegen.” (AVH)