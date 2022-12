Stem Ivan Volcke tot Krak van Wervik

Voor Humor op Maandag in brasserie Kapittel in de Ooievaarstraat is het een feestjaar met verschillende toppers. Ivan Volcke (68) begon namelijk 25 jaar geleden met Humor op Maandag. Hij startte in november 1997 als uitbater van café Sultan, een bruine kroeg op het Sint-Maartensplein. “Ik denk dat er altijd betere zijn om vermeld te worden”, reageert Ivan bescheiden op zijn nominatie.” Volgende afspraak is op 30 januari met Nigel Williams. “Voor mij is dat de peetvader van de stand-upcomedians in ons land”, zegt Ivan. “Hij gaf er veel opleiding en tips hoe ze moesten inspelen op het publiek.” Ivan speelt ook al jarenlang bij folkrockgroep The Swigshift. (EDB)

Ivan Volcke is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Ivan Volcke