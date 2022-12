Stem Isabelle Folens tot Krak van Izegem

Isabelle Folens (39) is als verpleegkundigde aan de slag in De Plataan en zet zich al jarenlang in voor mensen die het minder goed hebben.

“Het is eigenlijk begonnen met de diertjes. Nu nog zamelen we dierenvoeding in, die gaat daar naar minder bedeelde gezinnen.” Maar ondertussen heeft ze ook Belles Hulpwinkeltje op poten gezet. Samen met haar man Rocky Adyns zamelt ze goederen in die ze in pakketjes bezorgt aan wie het nodig heeft. “Je zou verbaasd staan hoeveel armoede er is bij ons. Zelfs bij mensen die met twee fulltime gaan werken.”

Onlangs organiseerde ze ook een sinterklaasfeestje waar 44 kindjes gelukkig gemaakt konden worden met een pannenkoek en een speelgoedpakket. Isabelle zet zich ook in voor de koers op Becelaeres Hof. (WVS)