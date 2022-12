Stem Isabelle Delarue tot Krak van Ruiselede

Isabelle (50) is gehuwd met Kris Spiesschaert en is de moeder van Jorik en Bo.

Ze werkt als directie-assistente bij Electrabel in Brussel. Ze is een zeldzaamheid in Vlaanderen, een dame als voorzitter van een wielerclub. Het illustreert haar dynamisme, haar inzet en haar teamspirit. “Dat men mij nomineert is een blijk van waardering, maar toch wil ik beklemtonen dat het om hecht teamwerk gaat, van onze zevenkoppige ploeg, alle buitenstaanders die occasioneel meehelpen en diverse instanties. We hebben een gedreven en hardwerkend bestuur en ja, daar kan en mag ik best mijn mannetje staan, want wat we doen wordt in de groep heel dankbaar aanvaard en uitgewerkt.” (RV)