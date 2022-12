Stem Isaac Huysveld tot Krak van De Panne

Isaac Huysveld (16) is aangesloten bij de club Golden Point in Middelkerke en werd op het EK padel voor junioren in Valencia vierde.

Isaac combineert zijn sport met het vierde middelbaar economie-wetenschappen aan het Atheneum in Veurne. Tijdens de vakantieperiodes trekt hij vaak naar Spanje om daar onder de beste omstandigheden en met de beste trainers verder te groeien. Hij is de zoon van Steve Huysveld en Magalie Cretel, en de broer van Tom (20) en Maddie (8).

“In 2023 wil ik opnieuw een stap vooruit zetten en de deur richting de top driehonderd van de wereld openbeuken. Ook het WK junioren is een belangrijke afspraak”, zegt hij gemotiveerd.

