Stem Inge Vanthuyne tot Krak van Oostende

Inge Vanthuyne is in de eerste plaats directeur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Brugge, maar ze verzamelt ook zogenaamde ‘rugzakjes vol dromen’ voor Oekraïense kinderen, een initiatief van de Antwerpse kinderpsychologe en jeugdvriendin van Inge, Wendy de Pree. De ‘rugzakjes vol dromen’ worden gevuld met knuffels, kleurboeken, speelgoed, een tekening of zelfs make-up voor de tieners, en worden dan geschonken aan de kinderen. “Het project werd in onze contreien overgenomen om ook een West-Vlaamse poot te hebben”, zegt ze. “Zowel de patiënten van ons ziekenhuis als de therapeuten hebben hun steentje bijgedragen om alles te verzamelen. Deze nominatie wil ik dan ook aan hen en uiteraard aan Wendy opdragen.” (JRO)

Inge Vanthuyne is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Inge Vanthuyne