Stem Inge Jonckheere tot Krak van Kortrijk

De Kortrijkse Inge Jonckheere (45) woont sinds 2009 in Rome en werkt voor de Verenigde Naties bij de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). Ze leidt in het departement Bosbouw het gebruik van satellieten om bossen en natuurlijke hulpbronnen te monitoren in ontwikkelingslanden. “Deze satellietdata helpen om betere beslissingen te maken rond bos- en landbeheer.” Inge was als enige Belgische verbonden aan de publicatie van het laatste prestigieuze klimaatrapport van IPCC (International Panel of Climate Change) over de huidige staat van het klimaat. Ze won daarmee in oktober de Gulbenkian prijs voor de Humaniteit die werd uitgereikt aan IPBES-IPCC. “Het is hoog tijd om de bossen te beschermen en restaureren, ook in ons klein België.’’ (MD)

Inge Jonckheere is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Inge Jonckheere