Stem Ineke Haegeman tot Krak van Lendelede

Veel mensen uit de sector van de kinderopvang zijn de negatieve berichten over ‘falende’ onthaalmoeders beu. Omdat de overgrote meerderheid wél uit erg goede onthaalmoeders bestaat. Ineke Haegeman (38) van kinderopvang Inemine behoort tot die laatste categorie. ‘Ook zonder ringen aan je hand ben je een pure diamant’ (uit ‘Vanbinnen’ van Clouseau) schreven we in een interview met Ineke. Dit typeert deze jonge vrouw die al 18 jaar in ‘t vak staat. “Ik wist als kind al dat ik die job wilde doen. Het is een passie”, zegt Ineke die zelf drie kinderen heeft. “Met oudejaarsavond zorgen mijn vriend en ik voor acht kinderen wiens ouders onbezorgd kunnen feesten!”