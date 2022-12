Stem Ine Desplinter tot Krak van Kuurne

Ine Desplinter (38) woont in Sente en is pedagogisch begeleidster Nederlands voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Haar doel is vooral lagere schoolkinderen en de jeugd opnieuw aan het lezen te krijgen. Reeds voor het derde schooljaar op rij ging ze dan ook de uitdaging aan om dit streefdoel zoveel mogelijk te behalen. “Ik besloot samen met twee leesvriendinnen met #Leeslokaal de Vlaamse auteurs en illustratoren in de spotlights te plaatsen. Begin volgend jaar ben ik van plan dit opnieuw te doen!” Ine stelde vast dat in de coronaperiode veel kinderen en tieners het boek (her)ontdekten, wat ervoor zorgde dat er opnieuw meer gelezen werd. (BRU)

Ine Desplinter is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Ine Desplinter