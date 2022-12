Stem Ilse Vanbecelaere tot Krak van Alveringem

Vrienden hadden de slachtoffers al hun vakantiewoning aangeboden, maar Ilse Vanbecelaere (34) was de eerste dorpsgenoot die een steunactie op poten zette voor het gezin dat in november huis en thuis verloor.

“Als ik iets kan doen voor een ander, zal ik het niet laten. De nacht na de brand heb ik slecht geslapen. Ik dacht aan wat ik voor die mensen zou doen. Niets doen was geen optie. Als verpleegkundige is zorgen voor de medemens mijn job. Ik zie het breder. Er is veel egocentrisme. Mensen doen vaak enkel mee als ze er eigenbelang bij hebben. Ik vind dat spijtig. Kijk niet naar een ander, maar onderneem zelf actie. Niets mooier dan er zijn voor een ander.”

(AB)