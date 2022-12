Stem Iben Messiaen tot Krak van Oostende

Iben Messiaen (16) mocht zich eerder dit jaar de terechte winnaar noemen van de tweede editie van Junior Bake Off. Leergierig als hij is, bakte hij dingen waarvan hij eerder nooit had durven dromen. In de finale toonde Iben zich stressbestendig en ambitieus. Zijn taart van drie verdiepingen met vanillecake, citroenmousse en allerhande chocoladecakes, -cremes en -decoraties konden op veel lof rekenen van de jury. Dat maakt van hem een echte ambassadeur voor Oostende, waar hij geboren en getogen is. Zijn nominatie voor de Krak van Oostende is dan ook verdiend. “Dit had ik nooit verwacht”, reageert Iben op zijn nominatie. “Een echte verrassing, maar ik had ook nooit verwacht in de finale te staan, laat staan die te winnen.” (JRO)

Iben Messiaen is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

