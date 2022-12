Stem Hubert Cottenie tot Krak van Menen

Hubert Cottenie (82) mocht dit jaar als stichter van Breughelkermis en het Sint-Niklaaskoor twee jubilea vieren. Beide verenigingen bestaan immers 50 jaar.

Onlangs nam hij afscheid als voorzitter van het Breughelcomité. “Het was tijd om plaats te maken voor een jongere generatie, met andere ideeën en nieuwe plannen. Het afscheid was voor mij een opluchting, want het voorzitterschap werd zwaar om dragen.”

“Ik ben nog altijd dirigent van het Sint-Niklaaskoor, maar ook daar beginnen de jaren te wegen. Zodra er zich een nieuwe dirigent aanbiedt, zal ik graag plaats maken. Ik blijf wel nog het orgel bespelen in de Sint-Niklaaskerk, dat doe ik al sinds 1970.” (CB)