Stem Hilde Wysselinck tot Krak van Ledegem

“Mijn leven is momenteel heel druk”, vertelt de 62-jarige Hilde Wysselinck. Nadat ze jarenlang café De Reisduif uitbaatte, opende ze dit jaar een nieuw café in het centrum van Ledegem. Bie Kasse is een groot succes. “Gejaagd door de wind zoals ze zeggen. Zelf boodschappen doen, poetsen,… Vrije tijd heb ik niet veel, maar ik ga wel graag eens uit eten. We zijn een nieuw samengesteld gezin, wettelijk samenwonend met vijf kinderen en zes kleinkinderen. Ik ben altijd klaar om iets leuks te bedenken en dan tot in de puntjes te verzorgen. Op mijn leeftijd nog de kracht hebben om in deze moeilijke tijd een café uit te baten, daar ben ik trots op. Een goede organisatie is alles.”

Hilde Wysselinck is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Hilde Wysselinck