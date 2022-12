Stem Henri Gruwez tot Krak van Vleteren

Henri Gruwez (73) is voorzitter van Okra Woesten. Al zeven jaar doet hij dit met hart en ziel. “Wij zijn met zo’n 100 leden en organiseren veel activiteiten”, steekt Henri van wal. “Onze wekelijkse kaartnamiddagen, fietstochten in de zomer, dansnamiddagen, wandelingen in en rond Vleteren, af en toe een uitstap met de bus, en nog zoveel meer. Ook de uitnodigingen uitdelen, neemt veel tijd in beslag. Hoewel een groot deel een computer heeft, krijgen de meesten nog graag een huisbezoekje. Kwestie dat ze nog eens iemand zien, want ook hier bij ons zijn er mensen eenzaam en alleen”. Henri volgt ook de regiovergaderingen van Okra. (RVL)

Henri Gruwez is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

