Stem Helena Van Tichelen tot Krak van Waregem

De 20-jarige studente bio-ingenieur aan Universiteit Gent woonde in Sharm El Sheikh de VN klimaatconferentie bij.

“Klimaatverandering zal niet enkel het leefmilieu treffen, maar ook enorme sociale gevolgen hebben. Daarom zet ik me in voor een eerlijk klimaatbeleid”, vertelt Helena. “Momenteel werk ik in de Gentse Studentenraad rond een interdisciplinaire week. Universiteiten bezitten veel kennis maar de actie ontbreekt. Ik werk ook aan duurzaam cursusmateriaal. Daarnaast ben ik sinds mijn twaalfde vrijwilliger bij SOMIVAL, een vzw die sport en onstpanning aanbiedt voor mindervaliden. Vroeger kon dit pas vanaf zestien jaar, maar dankzij mijn vastberadenheid kunnen jongeren als aspirant vroeger beginnen te helpen bij SOMIVAL.” (ELD)