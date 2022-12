Stem Hans Roelens tot Krak van Lichtervelde

Hans Roelens (62) acteerde dit jaar als tomatenboer in Chantal én was er politieadviseur, waarbij hij de acteurs tips gaf. Hij werkt ook als vrijwilliger in Cultuurhuis De Keizer en in lokaal dienstencentrum De Ploeg. Hij zingt, acteert en presenteert.

“Het is heel leuk dat ik genomineerd word, maar er zijn veel mensen die veel betekenen. Vrijwilliger zijn werkt therapeutisch voor mij, zo ben ik eens van straat. Ik ben heel fier dat Cultuurhuis De Keizer van de grond gekomen is en dat ik er kan in meedraaien, vooral voor het luik cultuur, net zoals ik trots ben dat ik dankzij Mathias Sercu mocht meespelen in Chantal. Bij De Ploeg doe ik boodschappen en help ik soms in de cafetaria.” (JW)