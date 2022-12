Stem Hannelore Vandenbussche tot Krak van Moorslede

“Ik ben fotograaf, maar voornamelijk storyteller”, vertelt Hannelore (41). “Ik reis de hele wereld rond op zoek naar bijzondere verhalen. Voor mijn laatste project ‘Human Playground – Why We Play’ bracht ik de meest bijzondere en unieke sporten ter wereld in beeld. Ik maakte daar een fotoboek van en bracht er een documentaire serie op Netflix over. “Met Human Playground zorg ik voor verbinding in tijden van polarisatie. Ik ben opgegroeid in Dadizele en heb daar een mooie jeugd gehad. Toen ik 19 was trok ik de wijde wereld in en vond de liefde in Amsterdam. Toch spendeer ik mijn meeste vrije dagen nog altijd in West-Vlaanderen. Ik ben een Dadizelenaar in hart en nieren.”

Hannelore Vandenbussche is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

