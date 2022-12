Stem Haïke Vandecasteele tot Krak van Kortemark

Haïke Vandecasteele (27) ontving het Handmade in Belgium-label voor de ambachtelijke en authentieke producten die ze ontwerpt en verkoopt. “Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Met mijn Atelier Dichter wil ik de mensen met mijn handgemaakte, duurzame juwelen dichter brengen bij zichzelf, bij een moment of bij een persoon. Als goudsmid ga ik heel bewust om met de materialen. Duurzaam zijn als bedrijf en recycleren zijn waarden die ik erg belangrijk vind. Daarom werk ik graag met oud goud, ik hou ervan om oude juwelen een nieuw leven te geven.” (JDK)

Haïke Vandecasteele is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Haïke Vandecasteele