Stem Gwentje Bonjé tot Krak van Middelkerke

DJ Gwentje (Bonjé, 41) is een vaste waarde in Middelkerke. Als er een plaatselijk feest plaatsvindt, is de kans groot dat Gwentje achter de draaitafel staat.

In volle coronatijd kwam hij nog in het nieuws toen dieven zijn grote cd-collectie stalen uit zijn garage. Vier maanden later vond de scheepvaartpolitie zijn collectie terug in een container in de Zeebrugse haven. “Ik ben de politie heel dankbaar. DJ Gwentje is back”, zei hij toen. Bij Gwentje staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel. “Ik was ontzettend verrast toen ik het nieuws hoorde dat ik genomineerd was”, zegt hij. “Ik ben zo ontzettend trots en blij en hoop dat ik nog heel lang muziek mag blijven maken.” (PG)