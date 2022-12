Stem Günther Couckhuyt tot Krak van Izegem

Gewezen topgymnast Günther Couckhuyt zocht voor zijn 40ste verjaardag een uitdaging en vond er uiteindelijk 12. Van het lopen van een marathon over muurklimmen tot vijf dagen overleven zonder proviand in de Schotse bossen. Hij bracht het allemaal tot een goed einde. Zijn laatste opdracht, een avondje stand-upcomedy, moet hij nog realiseren op zaterdag 17 december, een dag nadat hij er 41 wordt. Bij al die uitdagingen zamelde Günther geld in voor Het Ventiel.

Daar begeleiden ze jongdemente mensen en hun familie en proberen ze die via activiteiten nog waardevolle momenten te laten beleven. De pa van Günther kampte met jongdementie en overleed vorig jaar. “Mentaal en fysiek ben ik tot het uiterste moeten gaan. Maar het is uiteindelijk toch maar gelukt.”