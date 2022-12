Stem Gunther Cochuyt tot Krak van Damme

Gunther Cochuyt (42), een Sijselenaar die met zijn vrouw Stefanie Huyvaert in Moerkerke woont, is een van de drijvende krachten achter Damme Beach in Sijsele.

“Met vrienden zijn we van start gegaan in 2018, kleinschalig, op de speelplaats van de gemeenteschool. In 2020 zijn we verhuisd naar de kazernesite, en nu is het een zomerse totaalbeleving, met beachvolley, deejays en lekkere hapjes en drankjes. Dit jaar hebben we een deel van de opbrengst, een cheque van 1.000 euro, geschonken aan vzw De Ark in Moerkerke, een centrum voor begeleid wonen. Ook volgend jaar steunen we een goed doel. Ik was verrast door de nominatie, maar het is een mooie stimulans.”