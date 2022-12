Stem Guillaume Lamont tot Krak van Anzegem

Guillaume Lamont (26) uit Anzegem is sinds 6,5 jaar de leadgitarist bij RHEA. Het hoogtepunt van RHEA was de mainstage op Werchter afgelopen zomer. In het voorprogramma speelde Royal Blood. “Werchter was toch wel de mooiste dag van mijn leven”, zegt Guillaume Lamont. “Het was een kinderdroom die uitkwam. Tienduizenden mensen die voor je zwaaien met spandoeken en meezingen. Ik krijg er nog altijd kippenvel van.” Guillaume Lamont zijn ambitie is om gewoon zo ver mogelijk te geraken. “Er is geen limiet.” Sinds een kleine maand richtten RHEA en Ramkot de band Hideous op met Guillaume Lamont van RHEA en Tim Leyman van Ramkot als gitaristen. (GV)

Guillaume Lamont is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Guillaume Lamont