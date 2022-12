Stem Guido Vandenaweele tot Krak van Hooglede

Guido Vandenaweele (73) is geboren en getogen Gitsenaar en woonde er meer dan 35 jaar. Menig Gitsenaar kent hem want hij richtte zo’n 10 jaar geleden de Facebookgroep ‘Gits aan de Spits’ op.

“Alles begon toen ik iets wou doen met de meer dan 15.000 foto’s die ik in mijn bezit heb over Gits. In 2013 besloot ik die openbaar te maken onder de gelijknamige groep en in een week had ik meer dan 1.000 volgers. Belangrijk is dat ik dit samen met een heel team doe. We onderhouden de Facebookgroep met weetjes, foto’s, anekdotes en tal van andere posts. Vandaag hebben we meer dan 2.600 leden en ik haal plezier uit de likes, commentaren en reacties.” (EVG)