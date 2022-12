Stem Guido De Greef tot Krak van Bredene

Guido De Greef (67) omschrijven is een helse opdracht. Topsporter (hij liep 20 marathons), kunstenaar (autodidact, die bij zijn eerste kunstwedstrijd meteen de eerste prijs won), wereldreiziger,…

Sinds hij in Bredene is komen wonen, heeft de oud-rijkswachter nog wat extra hooi op de vork genomen. Hij is sinds dit jaar voorzitter van de nieuw opgerichte Fietsersbond Bredene. Toen corona de kop opstak, kwam hij met zijn PrikkeBreintje op de proppen. Het figuurtje, dat zijn eigen Facebookpagina heeft, prijkt elke dag op een andere locatie in Bredene. “Het vormt voor veel Bredenaars een leuk tijdverdrijf om te raden waar de foto van PrikkeBreintje werd genomen.” (MM)