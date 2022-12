Stem Guido Allemeersch tot Krak van Oostrozebeke

Guido Allemeersch (68) uit de Kouterstraat is actief bij diverse verenigingen en springt overal bij. “Ik ben actief bij het plaatselijke Rode Kruis als afdelingsverantwoordelijke. Ik intensief meegewerkt aan de covid-actie door heel veel ritten te doen voor patiënten. Dit jaar heb ik ook al 60 preventieve diensten gedaan. Ik ben ook lid van de plaatselijke Minder Mobielen Centrale. Zelf heb ik ook al drie keer deelgenomen aan de volle 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Ik heb wel nog tijd over voor mijn hobby Urbex-fotografie. Ik ben ook vaak in de tuin actief. Mijn interesse voor veel groen in de gemeente heeft mij er ook toe aangezet om actief lid te zijn van de gemeentelijke Minaraad.” (CLY)

Guido Allemeersch is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Guido Allemeersch