Stem Griet Depreitere tot Krak van Koekelare

Het is niet normaal dat ouders hun kind overleven, maar in het verkeer kan er soms wel iets misgaan. Dat weten Griet Depreitere (44) en haar man uit Bovekerke maar al te goed, want zij verloren op 27 september 2019 hun dochter Charlotte Gysel (18) in een verkeersongeval. Te harer nagedachtenis en die van alle verkeersslachtoffers werden twee bossen aangeplant, die haar naam dragen. Griet reageerde dan ook heel verrast op haar nominatie als Krak. “Het is amper te geloven want zo speciaal ben ik niet, al doet het wel deugd dat mensen Charlotte niet vergeten zijn en ons steunen in ons verdriet. Charlotte wil dat we blijven lachen en dat proberen we ook, hoewel de pijn blijft.” (EV)

Griet Depreitere is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

