Stem Greet Wyseur tot Krak van Staden

Greet Wyseur (55) is leerkracht, maar vond ook de tijd om samen met echtgenoot Peter Demey een oude hoeve om te bouwen tot een ecologische eventlocatie.

“We hadden bij de verbouwingen veel oog voor het ecologische”, legt Greet uit. “Zo werd het dak van de schuur geïsoleerd met papiersnippers en de muren met hennepblokken, bepleisterd met leem. We willen mensen ervan bewust maken dat je ook anders, met een meer ecologische voetafdruk kan leven. Daarmee gaan we de wereld niet veranderen, maar een beetje bewustmaking is zeker niet slecht.” De hoeve biedt ruimte om cursussen, voordrachten, teambuildings, kleinschalige optredens en feestjes te organiseren.” (BCH)