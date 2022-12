Stem Giulian Sorvillo tot Krak van Kortrijk

Giulian Sorvillo (11) maakte pas in 2019 voor het eerst kennis met karting, maar het werd snel duidelijk dat hij aanleg heeft voor de sport. Hij behaalt met zijn kart snelheden tot maar liefst 106 km/u en dit op circuits in België, Nederland en Frankrijk.

Dit jaar was zijn eerste seizoen in de kartsport en hij behaalde al meteen fantastisch resultaten. Zo kon Giulian al enkele trackrecords en het GK4 kampioenschap op zijn naam schrijven. Een trackrecord betekent dat niemand eerder in zijn categorie zo snel een rondje kon neerzetten.

In oktober nam hij ook deel aan het wereldkampioenschap in Le Mans. Giulian wil alles op alles zetten om in de voetsporen van zijn grote voorbeeld Max Verstappen te treden. (MD)