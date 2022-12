Stem Gilbert Dewaele tot Krak van Lo-Reninge

Gilbert Dewaele (74) uit Lo is al 34 jaar acteur en bestuurslid bij toneelkring De Royaerts Fonteinisten uit Lo.

Hij stond in november nog zeven keer op de planken met het stuk Als mijn zuster dat moest weten. “In totaal kwamen 1.250 mensen kijken”, zegt Gilbert. “Dat geeft een aangenaam gevoel.” Ook bij de plaatselijke feestcommissie van Lo is de dierenarts op rust al 30 jaar een vaste kracht. “Ondanks mijn leeftijd vragen ze me telkens om er nog een jaartje bij te doen”, zegt Gilbert. “Het moet zijn dat mijn werk binnen de feestcommissie wordt gewaardeerd.”

“Ik had de nominatie niet verwacht”, besluit Gilbert. “Die waardering doet deugd!” (KVCL)