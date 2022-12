Stem Gerard Vanpoucke tot Krak van Zedelgem

Zeven jaar nadat hij in de prijzen viel met zijn eerste uitvinding, een tuingrip gemaakt met een fietsrem en -hendel, stelde Gerard Vanpoucke (81) dit jaar de eerste inklapbare bakfiets gemaakt in België voor. “De voordelen in vergelijking met een gewone bakfiets zijn legio. Ten eerste heb je twee fietsen in één, net omdat je hem kan opvouwen. Hij kan dus perfect dienst doen als een gewone fiets. Nog een voordeel is dat je, door de open wanden, geen tegen- of zijwind vangt, én je kan de fiets verticaal parkeren en verrijden met één hand. Héél handig, zeker als je ziet hoeveel plaats een gewone bakfiets inneemt. Mijn fiets parkeer je in een klein hoekje”, somt Gerard op. (BC)

Gerard Vanpoucke is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Gerard Vanpoucke