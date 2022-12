Stem Georgette Ruttens tot Krak van Nieuwpoort

Georgette Ruttens (74) werd geboren in Maaseik en kwam in 1976 in Nieuwpoort. Ze bracht haar jeugd door in Jadoyville, nu Likasi, in Congo. In 1987 kreeg ze de kans naar Congo terug te gaan.

“Tijdens de chaotische jaren, na de val van Mobutu in 1997, kon ik er samen met een andere moeder de kleuterschool blijven openhouden.” Toen het te gevaarlijk werd, kwam ze met haar kinderen definitief in Nieuwpoort wonen. Intussen is haar dochter Katrien een weeshuis aan het bouwen in Kinshasa. “In Nieuwpoort heb ik mij een 20-tal jaar nuttig gemaakt bij Kind en Gezin, een tiental jaar inde spelotheek en nu nog in de Onze-Lieve-Vrouwekerk”, zegt Georgette.

(PG)