Stem Geert Vanhove tot Krak van Oudenburg

Geert Vanhove (62) is getrouwd met Ann Verelst, papa van Bram, Stefanie, Kelly en Robby en opa van Jana, Naomi, Milan, Oona en Finn. Hij heeft er een carrière van 40 jaar bij NMBS op zitten en ging met pensioen als zonechef in Brugge. Zopas werd Geert gehuldigd voor 100 bloedgiften. “Ik zit zelfs al aan 106 en doe dit intussen 37 jaar met een tussenpauze. Zolang ik gezond ben, zal ik blijven bloed geven”, zegt Geert, die zijn engagement destijds begon toen hij papa werd. Naast bloedgever is Geert al vele jaren arbiter in het voetbal, was hij een tijd vrijwilliger bij Dyade, rijdt hij geregeld met de Marktbus en is ook voorzitter van dartsclub ’t Nesje.

Geert Vanhove is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

