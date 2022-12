Stem Geert Loncke tot Krak van Gistel

Geert Loncke (63) trok in oktober, na maar liefst 34 jaar, de deur van dienstencentrum De Zonnewijzer achter zich dicht. Hij bouwde het centrum in de Bruidstraat mee uit tot een succesverhaal met steeds volzette cursussen en workshops. “Begin december was er een ontbijt als bedanking voor alle vrijwilligers. Maar liefst negentig mensen werden uitgenodigd, dat zegt toch veel”, zegt Geert. “Toen ik in Gistel begon, bestond het centrum nog maar een jaar. Alle activiteiten zijn zowat van nul gestart: de mindermobielencentrale, wandel- en fietstochten, workshops, buurthulp en kerstfeest,… Maar ik heb het niet alleen gedaan, ik kon rekenen op een sterk team.” (TVA)

Geert Loncke is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

