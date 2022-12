Stem Geert Glorie tot Krak van Ieper

Geert Glorie (66) is getrouwd met Christiane Lobeau. Ze zijn de ouders van Stijn en Dieter. Tot zijn pensioen had Geert een directeursfunctie in het Land- en Tuinbouwinstituut in Oedelem en gaf er wiskunde, fysica en informatica.

“Eerder was ik jeugdcoördinator bij KSK Vlamertinge, maar ben nu al tien jaar TVJO (Technische Verantwoordelijke Jeugdopleiding) bij KVK Westhoek. Dagelijks ben ik een viertal uur aan de slag in het Crackstadion waar ik mijn visie op voetbal tracht door te drukken. Voetballen is meer dan zomaar wat tegen de bal trappen. Ik tracht de leefomgeving van de jongeren bij het voetbal te betrekken. Voetballen is ook een middel om positieve waarden bij te brengen. Ook de ouders worden zoveel als mogelijk betrokken”, aldus Geert Glorie. (EG)