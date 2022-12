Stem Geert Denoo tot Krak van Oostkamp

Geert Denoo (61) uit de Sijslostraat in Ruddervoorde is getrouwd met Rika Segaert, de vader van Jolien en Anneleen, en grootvader van Seppe. Hij is leraar van het vijfde leerjaar in vbs De Kiem. Hij werkt bij de pastorale eenheid Sint-Franciscus in Ruddervoorde als diaken.

Naast de assistentie die hij verleent bij de erediensten, biedt Geert vooral een luisterend oor aan wie nood heeft aan een schouderklopje of een goed gesprek. “Het werk als diaken is veel meer dan onze kerk-gebonden activiteiten die zichtbaar zijn. We proberen altijd een oplossing te vinden op alle vragen waarmee men naar ons komt.” Zo helpt Geert ook bij het regelen van vervoer of boodschappen doen.

(GST)