Stem Gauthier Servranckx tot Krak van Wingene

Gauthier Servranckx (17), de zoon van Michaël en Virginie Denolf, volgt Elektromechanica in het VTI in Torhout . Hij is een gedreven wielrenner bij de Jonge Renners Roeselare. Sinds kort mag hij de Belgische driekleur dragen. “In Moorslede werd ik Belgisch Kampioen. Ik ben daar zeer fier op, maar ook dat ik genomineerd ben voor de Krak-wedstrijd.”

“Eerder behaalde ik ook al mooie resultaten in mijn fietscarrière. In de Ronde van Vlaanderen werd ik vijfde en dit als eerste Belg. In Luik-Bastenaken-Luik werd ik 13de bij de Junioren. In Zele werd ik derde en in Oudenburg eerste. Volgend jaar rij ik mee in de EFC ploeg. Ik tast graag mijn grenzen af en dit vooral in het klimwerk.” (NS)