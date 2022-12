Stem Frieda Vanslembrouck tot Krak van Koksijde

“Meer dan 40 jaar heb ik me ingezet als leerkracht, tekstschrijver en regisseur en ik stond ook zelf op de planken”, zegt Frieda Vanslembrouck (62). Een deelname aan een voordrachtwedstrijd in mijn laatste jaar humaniora was de aanleiding om me in te schrijven aan het Conservatorium in Gent voor de opleiding woordkunst, voordracht en dictie. Sinds mijn eerste toneelervaring bij toneelgilde Sint-Lutgardis in Veurne heb ik in tal van producties meegespeeld, zelf stukken geschreven en geregisseerd. Ik heb mijn liefde voor taal spelenderwijs proberen doorgeven aan massa’s kinderen. En ik schrijf graag in ons West-Vlaamse dialect waarop ik trots ben.” (MVO)

Frieda Vanslembrouck is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

